INFRAESTRUCTURES
FEDA adjudica la reforma del Museu de l’Electricitat
FEDA ha adjudicat les obres de reforma del futur MW Museu de l’Electricitat a l’empresa Transversal per un import d’1,67 milions d’euros. Aquest projecte, que va ser aprovat durant el darrer consell d’administració, suposa una renovació completa del museu, ubicat a la central hidroelèctrica de FEDA, amb l’objectiu de convertir-lo en una experiència immersiva adaptada a públics diversos, però mantenint l’objectiu de difondre el coneixement sobre l’energia i la història de l’electricitat a Andorra. La previsió és que el nou museu obri les portes durant l’últim terç del 2026.