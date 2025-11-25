Dones
Espot demana més implicació social i institucional per erradicar la violència de gènere
El Govern remarca la necessitat d’un compromís col·lectiu i presenta una nova campanya
El cap de Govern, Xavier Espot, ha fet una crida a la implicació activa de la societat civil i les institucions en la lluita contra la violència masclista, durant l’acte institucional que ha tingut lloc avui amb motiu del Dia internacional per a l’erradicació de la violència envers les dones.
Espot ha subratllat que “aquesta lluita no es guanya només legislant”, i ha remarcat la necessitat d’un compromís col·lectiu. “Homes i dones hem de dir prou a la violència masclista; en totes les formes i en totes les manifestacions”.
En la mateixa línia s’ha expressat la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, qui ha defensat que la igualtat de gènere no s’assoleix sense la implicació dels poders públics, però també dels particulars. “La violència no desapareix sense determinació política, recursos i voluntat social”, ha afirmat.
Cadena ha aprofitat també per presentar la nova campanya del departament de Polítiques d’Igualtat, sota el lema “Destapa la violència. No sempre deixa marca”, que tindrà una durada anual. Amb la imatge d’una tireta com a símbol, la campanya vol visibilitzar formes de violència sovint invisibles i conscienciar la ciutadania de la necessitat de fer-les aflorar. “Allò que no s’anomena no existeix”, ha remarcat.
L’acte ha comptat també amb la intervenció de la cap de departament de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, i del tècnic d’atenció social, Pol de Villalonga, que han exposat la tasca que es fa des del Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere i el Programa per a les Relacions No Violentes, respectivament.