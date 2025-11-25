SUCCESSOS
Una dona fuig de l’exparella, que l’agredia dins d’un cotxe
La policia va detenir l’atacant després de ser denunciat per la víctima
La policia va dur a terme diverses detencions el cap de setmana passat, entre les quals destaca la d’un home de 25 anys, arrestat a Andorra la Vella per un presumpte delicte contra la integritat física i moral. L’home hauria agredit la seva exparella a l’interior del vehicle que conduïa, mentre estaven aturats en un semàfor. La víctima va fugir del cotxe i va demanar ajuda a unes conductores que circulaven davant seu, que la van acompanyar fins al despatx policial. L’agressor va marxar del lloc, però va ser localitzat poc després per una patrulla.
Arrestat un contrabandista al Pas amb 5.590 paquets de tabac
També diumenge passat, al Pas de la Casa, un jove de 23 anys i no resident va ser detingut per contraban de tabac. La policia el va arrestar després de rebre un avís de la duana, que l’havia controlat mentre custodiava 5.590 paquets de tabac, valorats en uns 21.900 euros. La mercaderia estava amagada dins d’un punt de captació d’aigua a prop de les pistes d’esquí.
Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, vuit persones –set homes i una dona– han estat detingudes la darrera setmana per circular amb taxes que oscil·laven entre 0,93 i 1,90 g/l. Quatre d’elles van causar accidents amb danys materials.
Finalment, també al Pas de la Casa, la policia va arrestar un altre home de 26 anys per incomplir una ordre d’expulsió administrativa, constituint un delicte contra la funció pública.