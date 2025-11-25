CULTURA
El conservatori d’Andorra la Vella presenta el cicle d’hivern
El conservatori d’Andorra la Vella dona el tret de sortida al seu tradicional cicle d’hivern, un programa de concerts oberts al públic que tindrà lloc de final de novembre a final de març. El calendari inclou actuacions de banda, orquestra simfònica i formacions de cambra, refermant el centre com una peça clau en la formació i la difusió musical del país. En els darrers quatre cursos, el conservatori va experimentar un creixement destacat de més de 100 alumnes, especialment a l’àrea de sensibilització, que enguany incorpora per primera vegada grups de nens i nenes de tres anys.