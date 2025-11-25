Cultura
El Consell General celebra el Dia de la Cultura amb els Premis Àgora Cultural 2024
Gualbert Osorio, Pilar Cortadella, Oriol Vilella i la parella formada per Eudald Guillamet i Elisenda Vives han estat els guardonats
El Consell General ha acollit avui la celebració del Dia de la Cultura amb la lectura del Manifest Cultural 2025 i el lliurament dels Premis Àgora Cultural 2024, que reconeixen figures destacades del panorama cultural andorrà.
El periodista Gualbert Osorio ha estat guardonat per la seva llarga trajectòria en mitjans nacionals i internacionals, i el seu compromís amb la cultura esportiva. Pilar Cortadella ha estat reconeguda per la seva tasca en favor dels drets de la dona, com a fundadora i presidenta de l’Associació de Dones d’Andorra.
Oriol Vilella ha estat premiat per la seva aportació a la música moderna del país, tant des de l’escenari com des de la pedagogia i la creació de festivals. Finalment, Eudald Guillamet i Elisenda Vives han rebut el guardó conjunt per la seva contribució a la cultura global, ell com a restaurador i tècnic de pintura mural i ella com a antropòloga i diplomàtica.
L’acte ha comptat amb actuacions musicals i la lectura del manifest per part de Robert Lizarte, president de Velles Cases Andorranes.