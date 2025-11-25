CULTURA
Un conjunt escultòric de Sergi Mas ornamentarà la rotonda del pont del Solà
El comú de Sant Julià instal·larà a la rotonda del pont del Solà un conjunt escultòric de Sergi Mas. Així ho va anunciar ahir el cònsol major, Cerni Cairat, en l’homenatge a l’artista celebrat a la biblioteca comunal universitària. La rotonda representa el ball de la Marratxa i està basat en un dibuix de l’artista de fa vint anys. Segons Cairat, “fins ara no s’havia pogut dur a terme aquesta obra”, però “creiem que és el moment oportú per fer-la néixer” i “convertir-la en un homenatge permanent al mestre i a les nostres tradicions”. En el projecte col·laboraran el fill de Sergi Mas, Roger Mas, i Josep Pere.