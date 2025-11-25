MEDI AMBIENT
AR+I busca voluntaris per a un estudi sobre als amfibis comuns
Andorra Recerca+Innovació va presentar el projecte SACA (seguiment d’amfibis comuns d’Andorra), una iniciativa de ciència ciutadana que fa una crida a persones voluntàries per contribuir al monitoratge de les poblacions d’amfibis del país. El programa vol recopilar dades representatives de les sis espècies d’amfibis presents al territori, entre les quals la granota roja, el gripau comú i la salamandra, per analitzar les tendències poblacionals.