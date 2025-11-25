AFERS EXTERIORS
Andorra proposa liderar un grup de treball sobre turisme sostenible de muntanya
Andorra ha proposat la creació i lideratge d’un grup de treball sobre turisme sostenible en zones de muntanya dins de la nova Estratègia de cooperació iberoamericana. Així ho va anunciar la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, durant la II Reunió de ministres d’Afers Exteriors d’Iberoamèrica, celebrada ahir.
La proposta aprofita l’expertesa andorrana en aquest àmbit i s’alinea amb l’aposta del país per compartir el seu model en fòrums multilaterals. En aquest context, la ministra va anunciar que Andorra acollirà del 26 al 28 de març del 2026 la 7a Reunió global de la Mountain Partnership, sota el lema Muntanyes per al futur: turisme responsable, comunitats pròsperes.
La trobada, impulsada per l’ONU, permetrà explorar estratègies innovadores per protegir els ecosistemes de muntanya, empoderar les comunitats locals i fomentar un turisme més responsable.