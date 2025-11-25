Afers Exteriors
Andorra acull el Consell Intergovernamental de Ciutadania global per al desenvolupament sostenible
El Principat acull per primera vegada la trobada iberoamericana que busca impulsar estratègies educatives
Andorra és des d’avui i fins dijous l’amfitriona de la reunió del Consell Intergovernamental del programa iberoamericà de Ciutadania Global per al Desenvolupament Sostenible (CGpDS), una iniciativa impulsada per la SEGIB i creada durant la presidència andorrana del 2020. És la primera vegada que el Principat acull aquesta trobada, que compta amb representants de països com Portugal, Espanya, Xile, Uruguai, República Dominicana i l’Equador.
El programa promou un enfocament educatiu i social per formar ciutadans crítics, actius i compromesos amb reptes globals com la sostenibilitat, els drets humans o la participació democràtica. La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha destacat que es tracta d’una agenda "transformadora" i alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Les jornades inclouen trobades amb institucions andorranes per explorar com implementar el programa a escala nacional.