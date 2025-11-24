PLA TRIENNAL
Vuit milions d’euros en tres anys per impulsar la xarxa de calor i fred
L’objectiu és consolidar el model de cogeneració i trigeneració com a alternativa eficient i sostenible als sistemes tradicionals
Capçalera d’Infraestructures Energètiques, societat vinculada a Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), preveu una inversió acumulada de 7.843.030 euros entre els anys 2026 i 2028 per continuar desplegant la xarxa de calor i fred del país. L’objectiu és consolidar el model de cogeneració i trigeneració com a alternativa eficient i sostenible a les formes tradicionals de climatització, amb una clara aposta per la producció d’energia d’origen renovable i l’optimització del consum energètic.
L’any 2026 serà el de més intensitat inversora, amb 4 milions d’euros previstos, distribuïts entre actuacions de xarxa de distribució i transformació d’energia. La parròquia d’Escaldes-Engordany absorbirà gairebé la meitat del pressupost amb 1,9 milions destinats a la distribució. La seguiran Andorra la Vella, amb 803.383 euros també en distribució, i Soldeu, amb 558.380 euros. En transformació, es preveuen 735.920 euros, principalment a la capital (726.000 euros), i només 9.920 euros a Soldeu.
La inversió més gran es concentra el 2026, amb quatre milions destinats a tres parròquies
L’activitat inversora es mantindrà elevada el 2027, amb 2.355.411 euros previstos, gairebé tots destinats a Soldeu, que concentrarà 1,39 milions per a la xarxa de distribució i 875.000 euros en transformació. A Andorra la Vella, la inversió serà residual, amb 90.000 euros en distribució. Per al 2028, les actuacions es limitaran a Soldeu, amb una inversió total d’1.468.710 euros: 558.710 en distribució i 910.000 en transformació.
Ritme sostingut
Aquestes xifres mostren un ritme sostingut però decreixent d’inversió, fet que reflecteix una maduració progressiva de les infraestructures existents. El pla no preveu noves actuacions per als anys 2029 i 2030, tot i que Capçalera deixa oberta la porta a revisions segons les necessitats reals i l’evolució de la demanda energètica. L’experiència recent a Soldeu, on l’elevada demanda ha portat a plantejar noves extensions, podria repetir-se a altres nuclis urbans.
Soldeu protagonitzarà gran part de la despesa a partir del 2027 i el 2028
Les xifres del pressupost 2026 mostren un clar creixement econòmic de la societat. Els ingressos d’explotació augmentaran un 3,6%, fins als 8,66 milions d’euros, mentre que les despeses es redueixen lleugerament, fet que permet un resultat d’explotació d’1,8 milions, un 28% més que l’any anterior.
Un dels factors que més incideixen en la millora del resultat és la reducció de les despeses financeres, que cauen un 68% i passen de 875.000 euros el 2025 a 277.000 el 2026. Aquest descens respon a una disminució del deute i a una millor gestió financera. El resultat net de l’exercici es dispara fins als 1,5 milions d’euros, gairebé el triple que el 2025.
El resultat net previst de capçalera per al 2026 gairebé triplica el del pressupost anterior
El marge brut d’autofinançament per al 2026 s’estima en 3,1 milions d’euros, que provenen de la suma del resultat net i les amortitzacions. Aquesta capacitat interna de finançament és clau per mantenir l’ambició del pla inversor sense recórrer en excés a l’endeutament extern. En paral·lel, el patrimoni net de Capçalera també es reforça, amb un increment del 4,7%.
Tot i els bons resultats, la tresoreria prevista per al 2026 mostra una caiguda significativa. El saldo inicial, de 4,43 milions d’euros, es reduirà progressivament al llarg de l’any fins a quedar en 115.051 euros a finals de desembre. Aquest descens reflecteix l’esforç inversor i les necessitats de liquiditat del projecte. Els quadres mensuals mostren fluxos negatius especialment intensos al primer semestre, amb sortides que superen sovint el milió d’euros mensual.
Els recursos es destinaran principalment a ampliar les connexions de xarxa i consolidar infraestructures existents. A Andorra la Vella, s’executarà la quarta fase del desplegament iniciat el 2024, amb connexions a nous clients i inversions complementàries: instal·lació de refredadores, captació d’aigua i optimització de la central. A Soldeu, es preveu la incorporació d’una caldera de biomassa, una aposta per incrementar la producció renovable.
Transició energètica
El model de Capçalera reforça l’estratègia del Govern d’avançar cap a una transició energètica ordenada, basada en fonts sostenibles i infraestructures de proximitat. Els pròxims anys seran decisius per consolidar aquesta xarxa com a alternativa real a la calefacció elèctrica, especialment en zones urbanes d’alta densitat.