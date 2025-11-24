REPORTATGE

Un viatge musical

El concert de Santa Cecília va proposar un recorregut sonor a través de les set parròquies del Principat

Els músics, durant el concert que es va fer ahir al Centre de Congressos de la capital.

Andorra la Vella

El concert de Santa Cecília va tornar a omplir el Centre de Congressos d’Andorra la Vella, en una edició especialment festiva que va reunir la Jonca, les escoles de música del país i la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. La proposta d’enguany convidava el públic a fer un viatge musical per les set parròquies, amb una peça dedicada a cadascuna. “Hem buscat elements que defineixen cada territori: la transhumància, les parets de pedra seca, l’aigua, el vent…”, explicava el director artístic de l’ONCA, Albert Gumí. Tot plegat, amb estils ben variats per enganxar els més joves: “A les Nines d’Ordino hi ha reggae, i a l’Escarrana, rap”.

Els músics durant el concert.

L’inici del concert va anar a càrrec del director convidat, Àlex Arajo, que va preparar un programa pensat especialment per a l’aprenentatge. “Vaig triar obres que permetessin treballar molts aspectes musicals i que encaixessin bé amb el nivell dels joves”, detallava. Per a ell, però, l’objectiu principal és clar: fer que els estudiants visquin l’experiència real de tocar en una orquestra professional.

L’inici del concert va anar a càrrec del director Àlex Arajo

Tant Gumí com Arajo van destacar la implicació i l’actitud dels músics joves, que van afrontar el repte amb moltes ganes. “Han estat fantàstics, molt atents i amb una energia increïble”, celebrava el director convidat.

Més enllà del concert, Gumí va aprofitar per reivindicar el repertori nascut a Andorra al llarg dels anys. “Tenim molta música creada des de l’essència del país i seria bo recollir-la i publicar-la”.

