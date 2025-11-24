REPORTATGE
Un viatge musical
El concert de Santa Cecília va proposar un recorregut sonor a través de les set parròquies del Principat
El concert de Santa Cecília va tornar a omplir el Centre de Congressos d’Andorra la Vella, en una edició especialment festiva que va reunir la Jonca, les escoles de música del país i la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. La proposta d’enguany convidava el públic a fer un viatge musical per les set parròquies, amb una peça dedicada a cadascuna. “Hem buscat elements que defineixen cada territori: la transhumància, les parets de pedra seca, l’aigua, el vent…”, explicava el director artístic de l’ONCA, Albert Gumí. Tot plegat, amb estils ben variats per enganxar els més joves: “A les Nines d’Ordino hi ha reggae, i a l’Escarrana, rap”.
L’inici del concert va anar a càrrec del director convidat, Àlex Arajo, que va preparar un programa pensat especialment per a l’aprenentatge. “Vaig triar obres que permetessin treballar molts aspectes musicals i que encaixessin bé amb el nivell dels joves”, detallava. Per a ell, però, l’objectiu principal és clar: fer que els estudiants visquin l’experiència real de tocar en una orquestra professional.
Tant Gumí com Arajo van destacar la implicació i l’actitud dels músics joves, que van afrontar el repte amb moltes ganes. “Han estat fantàstics, molt atents i amb una energia increïble”, celebrava el director convidat.
Més enllà del concert, Gumí va aprofitar per reivindicar el repertori nascut a Andorra al llarg dels anys. “Tenim molta música creada des de l’essència del país i seria bo recollir-la i publicar-la”.