TRANSPORT
El sector de l’automòbil confia en un final d’any positiu
Volen consolidar la bona tendència de vendes dels últims 18 mesos
Les matriculacions de vehicles a Andorra van créixer de manera notable durant el mes d’octubre, segons les dades del Registre de Vehicles. En total es van registrar 554 vehicles, fet que representa un augment del 21,2% respecte al mateix mes de l’any anterior. Les categories amb increments més destacats són “Altres” (+111,1%), “Camions i camionetes” (+82,4%) i “Turismes” (+20,1%), mentre que “Motocicletes i ciclomotors” és l’única que presenta una davallada del -5,3%.
Aquest increment, però, no agafa per sorpresa el sector. El president de l’Associació d’Importadors de Vehicles, Pere Betriu, va recordar que “l’augment ja va seguint la tendència dels darrers 12-18 mesos a l’alça”, i va confiar que la recta final de l’any mantingui el mateix ritme. Segons va explicar, “aquests darrers mesos de l’any esperem que segueixin la tònica positiva, ja que la Fira d’Andorra d’aquest any ens va donar molt bons resultats a la majoria dels expositors”.
Les dades de l’octubre van mostrar un creixement dels vehicles de gasoil, però Betriu va demanar prudència a l’hora d’interpretar els moviments entre tipologies de combustible i va remarcar que “en un mercat com l’andorrà, amb tan poc volum, la venda d’una flota de vehicles a una empresa gran pot fer variar totes les estadístiques”.
Amb tot, veu clara l’evolució del mercat cap a més diversificació tecnològica. “Realment veiem que el vehicle elèctric ha arribat per quedar-se i ser una alternativa més de mercat, juntament amb altres variants com els híbrids, els híbrids endollables i els vehicles de combustió”, va afirmar. Segons Betriu, totes aquestes opcions “compartiran el mercat durant bastant temps per tal de satisfer tots els tipus d’ús que demana el mercat andorrà”.