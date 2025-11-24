Successos
Rescatat un alpinista que s'havia quedat bloquejat al Pic Negre d'Envalira
Les condicions de la paret li han impedit continuar amb seguretat
El grup de rescat de muntanya dels bombers ha hagut de mobilitzar l'helicòpter i dos rescatadors per socórrer un alpinista que s'ha quedat bloquejat aquest migdia al Pic Negre d'Envalira. L'home estava ascendint a la muntanya per la cara nord, fins que les condicions de la paret li han impedit continuar amb seguretat. En aquell moment ha trucat als bombers perquè el rescatessin, i els agents del cos han realitzat l'assegurament i l'extracció en terreny tècnic d'alta muntanya. Els bombers apunten que l'alpinista ha estat evacuat en bon estat i sense lesions de gravetat.
El cos recorda la importància de "planificar bé les sortides, consultar les condicions i portar el material adequat per a terreny mixt i exposat".