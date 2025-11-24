PROPOSTA D'ARPA AL MINISTERI DE SALUT
Les trobades amb animals a l’hospital ajudaran a reduir l’estrès i el desànim
Les visites seran supervisades, regulades i es faran en un entorn segur, fora de l’edifici
Els pacients ingressats a l’hospital de Meritxell podran rebre visites d’animals de companyia si prospera una iniciativa impulsada per l’Associació Rescatista i Protectora dels Animals (ARPA). El projecte, presentat al ministeri de Salut, proposa la creació d’un espai exterior habilitat perquè els malalts puguin retrobar-se amb el seu gos o gat en un entorn segur i supervisat. L’objectiu és afavorir el benestar emocional, reduir l’estrès associat a l’hospitalització i reforçar el vincle afectiu amb els animals.
Aquest espai de trobada s’ubicaria a la zona d’ampliació de l’hospital i tindria accés restringit només a pacients autoritzats i animals prèviament registrats. L’entrada d’animals es faria per un circuit específic, separat de les zones comunes, i es controlaria a través de torns establerts per evitar aglomeracions o molèsties a la resta d’usuaris del centre.
Pacients i animals compartiran un espai segur per reforçar el vincle
Menys ansiolítics
Pel que fa als beneficis, les dades recollides en altres hospitals mostren que les visites d’animals poden ajudar a disminuir la pressió arterial i el ritme cardíac, reduir l’ús d’ansiolítics i analgèsics, i afavorir un estat d’ànim més positiu. Aquest efecte és especialment rellevant en pacients de llarga estada, infants ingressats o persones amb processos postoperatoris complexos. A més, la possibilitat de rebre el seu animal de companyia pot generar un estímul emocional que contribueixi a la recuperació.
Les visites tindran una durada màxima d’una hora i sempre estaran acompanyades per personal voluntari format. Els animals hauran d’entrar nets i tranquils, acompanyats pel seu responsable o cuidador designat. L’espai de trobada comptarà amb bancs, punts d’ombra, una font i terra de fàcil neteja, i estarà separat físicament de l’edifici hospitalari per garantir la higiene i seguretat. En cas de mal temps, es preveu un mòdul prefabricat que reproduiria les mateixes condicions i permetria mantenir el servei amb normalitat.
La iniciativa busca humanitzar l’atenció integrant beneficis emocionals
El pla elaborat per l’associació contempla una primera fase de prova d’entre sis i dotze mesos, durant la qual es farà seguiment continu i es recolliran dades sobre l’impacte emocional i clínic de les visites. En funció dels resultats, el projecte es podria estendre i integrar com a servei estable dins del sistema sanitari andorrà. Ara demana el suport institucional perquè el projecte sigui una realitat