PROPOSTA D'ARPA AL MINISTERI DE SALUT

Les trobades amb animals a l’hospital ajudaran a reduir l’estrès i el desànim

Les visites seran supervisades, regulades i es faran en un entorn segur, fora de l’edifici

Teràpia assistida amb gossos al Vall d’Hebron.

Teràpia assistida amb gossos al Vall d’Hebron.

Joan Ramon Baiges
Publicat per
Joan Ramon Baiges
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Els pacients ingressats a l’hospital de Meritxell podran rebre visites d’animals de companyia si prospera una iniciativa impulsada per l’Associació Rescatista i Protectora dels Animals (ARPA). El projecte, presentat al ministeri de Salut, proposa la creació d’un espai exterior habilitat perquè els malalts puguin retrobar-se amb el seu gos o gat en un entorn segur i supervisat. L’objectiu és afavorir el benestar emocional, reduir l’estrès associat a l’hospitalització i reforçar el vincle afectiu amb els animals.

Aquest espai de trobada s’ubicaria a la zona d’ampliació de l’hospital i tindria accés restringit només a pacients autoritzats i animals prèviament registrats. L’entrada d’animals es faria per un circuit específic, separat de les zones comunes, i es controlaria a través de torns establerts per evitar aglomeracions o molèsties a la resta d’usuaris del centre.

Pacients i animals compartiran un espai segur per reforçar el vincle

Menys ansiolítics

Pel que fa als beneficis, les dades recollides en altres hospitals mostren que les visites d’animals poden ajudar a disminuir la pressió arterial i el ritme cardíac, reduir l’ús d’ansiolítics i analgèsics, i afavorir un estat d’ànim més positiu. Aquest efecte és especialment rellevant en pacients de llarga estada, infants ingressats o persones amb processos postoperatoris complexos. A més, la possibilitat de rebre el seu animal de companyia pot generar un estímul emocional que contribueixi a la recuperació.

Les visites tindran una durada màxima d’una hora i sempre estaran acompanyades per personal voluntari format. Els animals hauran d’entrar nets i tranquils, acompanyats pel seu responsable o cuidador designat. L’espai de trobada comptarà amb bancs, punts d’ombra, una font i terra de fàcil neteja, i estarà separat físicament de l’edifici hospitalari per garantir la higiene i seguretat. En cas de mal temps, es preveu un mòdul prefabricat que reproduiria les mateixes condicions i permetria mantenir el servei amb normalitat.

La iniciativa busca humanitzar l’atenció integrant beneficis emocionals

El pla elaborat per l’associació contempla una primera fase de prova d’entre sis i dotze mesos, durant la qual es farà seguiment continu i es recolliran dades sobre l’impacte emocional i clínic de les visites. En funció dels resultats, el projecte es podria estendre i integrar com a servei estable dins del sistema sanitari andorrà. Ara demana el suport institucional perquè el projecte sigui una realitat

tracking