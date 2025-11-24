SANITAT PÚBLICA
L’hospital descarta la ressonància
El SAAS al·lega que la decisió respon a criteris de sostenibilitat, manca d’espai i cobertura pactada amb centres concertats
El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha justificat la manca d’una màquina de ressonància magnètica nuclear (RMN) a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per criteris de sostenibilitat i distribució de recursos assistencials. Tot i que “els diferents Consells Directius del SAAS han valorat de forma reiterativa la incorporació de l’RMN des de l’any 2000”, la inversió no s’ha arribat a concretar per diversos motius, segons ha explicat el mateix organisme en resposta a la pregunta sobre la no implementació d’aquest equipament al centre hospitalari públic.
Afirma que la mesura s’ha pres per l’ús racional dels recursos
El SAAS assenyala que “la principal raó era una distribució sostenible dels recursos en la qual el SAAS gestionava i mantenia el TAC i la resta de centres –no són clíniques privades, són centres de gestió per compte propi amb conveni a la seguretat social, precisa–, l’RMN”, amb l’objectiu de cobrir les necessitats diagnòstiques. En aquest sentit, es recorda que el TAC “té més rellevància en l’àmbit de la urgència i requeria l’accés 24 hores els set dies de la setmana”.
Les guies clíniques que sustentaven aquest model han anat evolucionant, i des del SAAS es reconeix que “a dia d’avui l’RMN pot ser d’utilitat de forma complementària al TAC, tot i així amb menys indicacions”. Amb tot, l’entitat defensa que les decisions adoptades al llarg de 25 anys es van fonamentar en les necessitats assistencials del moment i en la disponibilitat dels recursos.
A banda del vessant assistencial, el SAAS també destaca la importància de disposar d’una RMN per al desenvolupament professional dels radiòlegs. Segons explica, “aquests professionals se subespecialitzen en aparells anatòmics i no tecnològics, de tal forma que per diagnosticar una patologia, per exemple hepàtica, l’ecografia, el TAC i l’RMN poden ser necessàries i complementàries entre elles”.
Tot i la sensibilitat cap a aquesta realitat, el SAAS admet que “a dia d’avui no es disposa d’espai suficient al SAAS per poder implementar una RMN”. És en aquest context que el ministeri de Salut està treballant en un nou full de ruta: “Està elaborant un Pla Nacional de Radiologia a fi i efecte de poder organitzar i disposar dels recursos amb la finalitat de cobrir les necessitats urgents i/o desenvolupament professional”.
Pel que fa als pacients ingressats que actualment requereixen una ressonància, el SAAS assegura que “aquesta cobertura es fa amb bona entesa i predisposició entre el SAAS i els centres diagnòstics en horari de dia laboral amb un trasllat en ambulància”.
El president del Col·legi de Metges, Albert Dorca, admet que el fet que no hi hagi una ressonància dins de l’hospital pot resultar sorprenent, però matisa que l’atenció està assegurada.