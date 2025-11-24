SENTÈNCIA A ESPANYA
Un jubilat resident haurà de pagar 104.000 euros a Hisenda
Un jubilat haurà de pagar més de 104.000 euros a l’Agència Tributària espanyola per haver intentat declarar-se com a no resident mentre mantenia els seus principals interessos a Espanya. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat que el seu “centre d’interessos vitals” –família, patrimoni i ingressos– continuava sent a Espanya, ja que tot i que hagués llogat i comprat un habitatge a Andorra a finals del 2017, mantenia també residències a Catalunya.
Hisenda va detectar que no havia presentat la declaració de la renda del 2018 malgrat percebre ingressos d’una pensió de més de 34.000 euros, rescats de plans de pensions per valor de 120.000 euros i la propietat de diversos immobles. El Tribunal Econòmic Administratiu li va imposar un deute de 60.864 euros i una sanció addicional de 43.273 euros.
El tribunal conclou que el contribuent no va poder demostrar que residís fiscalment a Andorra i que la seva conducta va ser negligent, ja que era perfectament conscient que els seus vincles continuaven a Espanya.