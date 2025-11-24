Successos
Investigada una resident a Andorra per la mort del seu nadó a la Seu
L'infant va traspassar poc després de néixer el març passat
Els mossos d'esquadra estan investigant una jove resident a Andorra pel possible homicidi del seu nadó el març passat a la Seu d'Urgell, segons publiquen diversos mitjans catalans. El nounat va morir poc després de néixer i un jutjat d'instrucció de la capital de l'Alt Urgell ha encarregat a la policia catalana que investigui les circumstàncies de la defunció del menor, indiquen els rotatius.
La jove resident a Andorra va ser interrogada després de ser atesa pels serveis mèdics per la forta hemorràgia que va patir després de donar a llum i que el centre sanitari alertés els mossos d'esquadra dels fets. El treball de la policia catalana no ha comportat cap detenció i la mare no va arribar a ser arrestada formalment, segons informa Regió 7. El diari assenyala que la mare hauria amagat l'embaràs i que el part no s'hauria produït amb les condicions mínimes de seguretat.
Notícia pendent d'ampliació