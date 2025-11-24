SUCCESSOS
Un incendi crema una sala tècnica de fabricació de neu a Soldeu
Una sala tècnica destinada a la fabricació de neu artificial va quedar completament destruïda dissabte a la nit a Soldeu, a la sala tres de la zona de la Llosada, després que s’hi declarés un incendi que no va deixar ferits. El foc es va iniciar a les 23.30 a causa d’una moto de neu que un dels operaris dels canons havia estacionat a l’interior de l’estructura, feta de fusta. L’aparell es va incendiar i el mateix treballador va alertar els bombers, que van activar un helicòpter per accedir al punt, situat en una zona de difícil arribada per terra. Els efectius del cos van comprovar que la teulada i bona part de l’estructura ja s’havien enfonsat a causa de les flames.