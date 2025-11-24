SUCCESSOS
Hospitalizada una dona andorrana per sobredosi
Una dona andorrana va haver de ser atesa el dissabte al vespre després de patir una sobredosi de cocaïna en una habitació d’un hotel cèntric de la Seu d’Urgell. Segons va informar Viure als Pirineus, l’avís es va donar cap a les vuit del vespre i fins al lloc s’hi van desplaçar dues ambulàncies del sistema d’emergències mèdiques (SEM) i dues patrulles dels mossos d’esquadra.
Els fets van passar dissabte en un hotel de la Seu
D’acord amb el mateix mitjà, la dona hauria adquirit aproximadament tres grams de cocaïna i l’hauria manipulat a la mateixa habitació abans de consumir-la. Poc després, va entrar en aturada cardíaca, fet que va motivar la intervenció urgent dels serveis sanitaris. Els equips del SEM la van estabilitzar i la van traslladar al servei d’Urgències de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell.