Infraestructures
FEDA adjudica per 1,67 milions la reforma del MW Museu de l’Electricitat
La previsió és que el complex reobri durant l'últim terç del 2026
FEDA ha adjudicat les obres de reforma del futur MW Museu de l’Electricitat a l’empresa Transversal per un import d’1,67 milions d’euros. El projecte, aprovat en el darrer Consell d’Administració, suposa una renovació completa del museu ubicat a la central hidroelèctrica de FEDA, amb l’objectiu de convertir-lo en una experiència immersiva adaptada a públics diversos, però mantenint l'objectiu de difondre el coneixement sobre l’energia i la història de l’electricitat a Andorra. La previsió és que el nou museu obri les portes durant l’últim terç del 2026.
El nou recorregut començarà ja a la recepció, posant en valor l’edifici històric que l’acull. A partir d’un endoll gegant, els visitants accediran a una sala de manipulables renovada, amb mòduls interactius, pantalles tàctils i continguts multilingües. Un dels espais centrals serà la nova sala immersiva, dedicada a la història energètica, la transició verda i la sostenibilitat, amb efectes 4D i continguts adaptats per a infants.
Una altra novetat destacada serà la sala amb vistes al despatx elèctric d’explotació, des d’on es podrà conèixer en directe el funcionament de la xarxa elèctrica i accedir a dades i projeccions informatives. El projecte s’ha elaborat al llarg del 2025 amb la participació de col·lectius diversos, que han aportat idees i suggeriments per dissenyar un espai més proper i pedagògic.
NACIONAL
El MW Museu de l'Electricitat celebra 15 anys i encara la seva reforma
Redacció