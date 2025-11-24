Successos
Una dona fuig del cotxe en ser agredida per l'exparella
Les ocupants d'un altre turisme la van portar a la policia per denunciar els fets
Una dona va fugir la matinada de diumenge del vehicle en què viatjava amb la seva exparella després de ser agredida, segons informa la policia. Els fets van tenir lloc mentre estaven aturats en un semàfor a Andorra la Vella. La víctima va baixar del cotxe corrents i va demanar ajuda a les ocupants del turisme que tenien davant, que la van acompanyar fins al despatx del cos de seguretat per denunciar els fets, indica el comunicat.
La policia va iniciar la recerca de l’home, de 25 anys, que havia marxat fent un canvi de sentit i en direcció contrària, detalla el servei d'ordre. I poc després, una patrulla el va localitzar i el va detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral.
Notícia pendent d'ampliació