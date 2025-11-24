Succés
Detingut un home per portar 5.590 paquets de tabac
L'arrestat té 23 anys i el valor de la mercaderia ascendeix a 21.900 euros
La policia informa, que ahir va detenir un home no resident de 23 anys com a presumpte autor d'un delicte contra l'ordre socioeconòmic per contraban de tabac. Els agents van detenir el jove després de rebre un avís d'agents de duana que, gràcies a una vigilància, van aconseguir arrestar l'home amb una càrrega de 5.590 paquets de tabac, valorats en 21.900 euros. L'autor estava custodiant la mercaderia, que estava amagada dins d'un punt de captació d'aigua a la zona de les pistes d'esquí del Pas de la Casa.