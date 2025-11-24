Ciberseguretat
Ciberexercici per avaluar la robustesa de l'ecosistema digital en infraestructures crítiques
Simulacions realistes posaran a prova la capacitat de resposta i coordinació de les entitats clau davant ciberatacs greus
L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) i l’Equip de Resposta de Referència del Principat d’Andorra per al tractament d’incidents de seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació (CSIRT-AD) duran a terme, a partir de demà i fins divendres, un ciberexercici nacional d’alta complexitat adreçat a les infraestructures crítiques i importants del país.
L’objectiu de l’exercici és reforçar la preparació i la capacitat de resposta davant ciberatacs que puguin comprometre serveis essencials, posant a prova els protocols de detecció, contenció i recuperació de les entitats públiques i privades participants.
Els participants podran escollir entre tres escenaris: un atac de ransomware amb interrupció de serveis, un infostealer dissenyat per robar credencials i informació sensible, i una fuita de dades per intrusió o error humà. Tots els escenaris simularan situacions reals en entorns controlats, seguint les tendències d’amenaces més recents.
La iniciativa permetrà validar el Pla Nacional de Resposta a Incidents i avaluar aspectes com la coordinació interinstitucional, l’eficiència dels canals de comunicació o la capacitat de decisió en contextos de crisi.
L’ANC-AD remarca que "aquests exercicis són claus per anticipar-se a possibles amenaces, millorar protocols interns i garantir que les infraestructures estratègiques del país són resilients en un entorn digital cada cop més complex".