Transport públic
El bus nocturn de la línia 1 modifica el recorregut fins dijous
S'habilitarà un pas alternatiu per Prat de la Creu mentre duren les obres de pavimentació a l'avinguda Tarragona
El servei de mobilitat d'Andorra, informa que d'es d'avui i fins al dijous 27, la línia nocturna BN1, que cobreix l'itinerari entre Escaldes i Sant Julià, modificarà el seu recorregut habitual per culpa dels treballs de fressat i pavimentació que es faran a l'avinguda Tarragona- just al costat de l'Estació Nacional d'Autobusos-, en el tram comprès entre la rotonda del quilòmetre 0 i la de Casadet. Els horaris de les obres aniran des de les 21:30 hores a les 6:30 hores, és a dir, quinze hores ininterrompudes de treballs durant quatre dies.
A causa d'aquestes modificacions, s'habilitarà un itinerari alternatiu pel carrer Prat de la Creu amb parades provisionals. Per la seva banda, el trajecte entre l'Estació Nacional d'Autobusos i la parròquia de Sant Julià, no patirà afectacions i, per tant, oferirà el servei habitual.