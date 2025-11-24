REPORTATGE
Black Friday de ciberestafes
L'agència nacional de ciberseguretat alerta de l’augment d’estafes digitals durant el Black Friday, especialment pel frau del paquet no sol·licitat.
Aquest any, el Black Friday no només està batent rècords en vendes i enviaments, sinó que també ha esdevingut una temporada alta per als ciberestafadors. Amb un increment estimat del 60% en fraus digitals respecte del 2024, la delinqüència digital troba en el consumisme desenfrenat d’aquests dies l’escenari ideal.
La tècnica estrella d’enguany? L’anomenat paquet no sol·licitat. Un frau que juga amb l’expectació i la impaciència dels consumidors que esperen múltiples comandes, sovint de diverses plataformes. Els ciberdelinqüents, coneixedors d’aquesta vulnerabilitat emocional i logística, es fan passar per empreses de missatgeria i envien notificacions que, a ulls no experts, semblen reals.
Missatges falsos suplanten empreses de missatgeria
A través de SMS, correus electrònics o missatges de WhatsApp, alerten d’un paquet retingut o retornat i sol·liciten una petita tarifa per “recuperar-lo”. El parany és subtil però efectiu. L’enllaç condueix a pàgines gairebé idèntiques a les oficials, on es demanen dades personals o bancàries. A partir d’aquí, comença el robatori silenciós.
Els portals fraudulents han evolucionat ràpidament. Ja no són simples imitacions maldestres, sinó còpies gairebé perfectes amb logotips, dissenys corporatius, números de seguiment i fins i tot xats automatitzats. Aquesta professionalització fa més difícil detectar l’estafa, sobretot en un context de compres impulsives i trànsit digital massiu.
Les associacions del sector apunten que el comerç electrònic ha crescut més d’un 25 % respecte de l’any passat. Aquest augment de paquets en circulació crea un escenari perfecte perquè els estafadors en facin de les seves.
Els experts en ciberseguretat adverteixen que no només les persones amb pocs coneixements digitals són víctimes potencials. Fins i tot usuaris habituals, saturats d’informació i amb diversos enviaments en curs, poden caure en el parany. L’estrès i la urgència juguen a favor dels delinqüents.
A Andorra, l’Agència Nacional de Ciberseguretat ha emès una alerta específica per aquest frau, del qual destaca la proliferació i recorda que cap empresa de missatgeria demana pagaments per SMS o correus electrònics. L’agència insta a verificar l’autenticitat dels avisos i evitar clicar en enllaços sospitosos.
Encara que els imports que es demanen poden ser petits, el cost real ve després: càrrecs bancaris no autoritzats, robatori de dades i nous atacs. A més, les dades robades poden vendre’s o utilitzar-se en campanyes futures de phishing més elaborades.
Les autoritats i les empreses logístiques recomanen desconfiar de qualsevol enllaç no verificat, comprovar l’estat dels enviaments a les webs oficials i no introduir dades sensibles en formularis sospitosos.