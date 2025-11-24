Medi Ambient
Andorra Recerca i Innovació busca voluntaris per estudiar les poblacions d'amfibis
La iniciativa vol fer un seguiment a llarg termini de sis espècies a través de la ciència ciutadana
Andorra Recerca i Innovació ha presentat avui el projecte SACA (Seguiment d’Amfibis Comuns d’Andorra), una iniciativa de ciència ciutadana que fa una crida a persones voluntàries per contribuir al monitoratge de les poblacions d’amfibis del país. Impulsat per la investigadora Meritxell Dalmau, el programa vol recopilar dades representatives de les sis espècies d’amfibis presents al territori —entre elles la granota roja, el gripau comú i la salamandra— per analitzar les seves tendències poblacionals i establir possibles mesures de conservació.
Dalmau ha explicat que el projecte neix per omplir un buit de dades significatiu al Principat. "Els amfibis són el grup de vertebrats més amenaçat del món i a Andorra hi ha molt poca informació al respecte". Per això, es vol implicar la ciutadania en la recollida de dades a llarg termini, més enllà dels parcs naturals, per garantir una visió global de l’estat de conservació d’aquestes espècies.
El SACA adapta la metodologia del projecte català SACC (Seguiment d’Amfibis Comuns de Catalunya), i comptarà amb col·laboració directa entre els dos territoris per enfortir l’anàlisi científica al conjunt del Pirineu. Com més punts de mostreig i més persones implicades, més robustes seran les dades que es podran extreure, segons han explicat els experts.