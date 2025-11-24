Afers Exteriors
Andorra proposa liderar un grup de treball sobre turisme sostenible de muntanya
El Principat acollirà la 7a Reunió Global de la Mountain Partnership del 26 al 28 de març del 2026
Andorra ha proposat la creació i lideratge d’un grup de treball sobre turisme sostenible en zones de muntanya dins de la nova Estratègia de Cooperació Iberoamericana. Així ho ha anunciat la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, durant la II Reunió de ministres d’Afers Exteriors d’Iberoamèrica, celebrada avui en format virtual sota la Secretaria Pro Tempore d’Espanya.
La proposta aprofita l’expertesa andorrana en aquest àmbit i s’alinea amb l’aposta del país per compartir el seu model en fòrums multilaterals. "Andorra vol posar a disposició de la Comunitat Iberoamericana el seu coneixement en turisme sostenible de muntanya i compartir aquest lideratge en el marc de l’Estratègia de Turisme Sostenible d’Iberoamèrica", ha destacat Tor.
En aquest context, la ministra ha anunciat que Andorra acollirà del 26 al 28 de març del 2026 la 7a Reunió Global de la Mountain Partnership, sota el lema "Muntanyes per al futur: turisme responsable, comunitats pròsperes". La trobada, impulsada per l’ONU, permetrà explorar estratègies innovadores per protegir els ecosistemes de muntanya, empoderar les comunitats locals i fomentar un turisme més responsable.
Tor ha recordat l’impuls d’Andorra a les polítiques de turisme sostenible durant la seva presidència de la Secretaria Pro Tempore iberoamericana l’any 2020, amb la recuperació de la Conferència Ministerial de Turisme i l’aprovació de les Línies Estratègiques sobre Turisme i Desenvolupament Sostenible (LEDSI).
La trobada també ha servit per validar els cinc objectius sectorials de la futura Estratègia de la Cooperació Iberoamericana, enfocats en l’educació i la innovació, la cohesió social, la sostenibilitat mediambiental, la transformació econòmica i el bon govern. També s’ha celebrat el consens per donar suport a una candidatura llatinoamericana a la Secretaria General de l’ONU en el proper mandat.