Succés
Ferida una menor en un accident al túnel de Sant Antoni
Fins al lloc dels fets s'han desplaçat una ambulància i una patrulla de la policia
La policia ha rebut aquest matí a tres quarts d'onze l'avís d'un accident que ha tingut lloc a l'altura del punt quilomètric 2,6 a la zona del túnel Sant Antoni, en direcció a a la Massana, entre dos turismes de matrícula espanyola que ciorculaven en sentit ascendent per la carretera General 3. El sinistre ha provocat que una menor hagi hagut de ser traslladada a l'hospital de forma preventiva.