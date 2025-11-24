Sinistre
Accident d'un motorista a Encamp
El fet provoca una forta congestió de trànsit a l'entrada de la parròquia en tots els sentits de la circulació
Aquest matí la policia ha rebut l'avís per un accident que s'ha produït a l'avinguda de la Bartra, a Encamp, quan un motorista ha estat involucrat en el sinistre. El ferit ha estat atès en el mateix lloc dels fets pels agents de circulació i el personal del SAAS. El servei de mobilitat d'Andorra informa, que el fet deixa una forta congestió de trànsit a l'entrada de la parròquia en tots dos sentits de la circulació
Notícia pendent d'ampliació.