Sinistre

Accident d'un motorista a Encamp

El fet provoca una forta congestió de trànsit a l'entrada de la parròquia en tots els sentits de la circulació

Una ambulància del SAAS al lloc de l'accident

Una ambulància del SAAS al lloc de l'accident

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Aquest matí la policia ha rebut l'avís per un accident  que s'ha produït a l'avinguda de la Bartra, a  Encamp, quan un motorista ha estat involucrat en el sinistre. El ferit ha estat atès en el mateix lloc dels fets pels agents de circulació i el personal del SAAS. El servei de mobilitat d'Andorra informa, que el fet deixa una forta congestió de trànsit a l'entrada de la parròquia en tots dos sentits de la circulació

Notícia pendent d'ampliació. 

