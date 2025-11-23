FINANCES
La utilització de pagaments mòbils creix a Andorra amb Google Pay i Apple Pay
Els sistemes de pagament mòbil com Apple Pay, Google Pay i Garmin Pay s’han consolidat a Andorra. Segons MoraBanc, el 34% dels seus clients han registrat una targeta en aquests serveis, amb Apple Pay al capdavant (67%), seguit de Garmin Pay (27%) i Google Pay (6%). D’aquests, el 84% han utilitzat efectivament el servei.
Andbank informa que 7.311 clients utilitzen Apple Pay i 1.402, Google Pay. A més, el 36,63% de les targetes emeses amb MyAndbank estan donades d’alta en un xPay. Creand Crèdit Andorrà supera les 10.000 targetes registrades a Apple Pay i destaca que més de la meitat dels joves amb Carnet Jove fan servir pagaments digitals. El 72% de les operacions d’aquests clients ja es fan mitjançant aquest sistema.
Els pagaments amb mòbil ofereixen comoditat, velocitat i seguretat mitjançant la tokenització.