NOU COMUNICAT TÈCNIC DEL REGULADOR
La Uifand intensifica el control als bancs en la lluita contra el blanqueig
Les entitats hauran de superar l’auditoria externa anual amb requisits més exigents i detallats
El regulador financer andorrà ha emès un comunicat tècnic en què intensifica els controls sobre els bancs del país en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. A través d’un conjunt d’instruccions específiques, la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) estableix una metodologia molt més detallada per a les auditories anuals externes que han de superar totes les entitats bancàries del país. La finalitat és doble: reforçar la traçabilitat de les operacions i garantir que els mecanismes interns de control són robustos i alineats amb els estàndards internacionals.
Les auditories deixen de ser un mer exercici formal per esdevenir un instrument central de supervisió. El regulador exigeix que el procés inclogui una anàlisi minuciosa del funcionament dels òrgans de control intern, l’eficàcia de les alertes per detectar operacions sospitoses i l’aplicació pràctica de les mesures de diligència deguda. A més, es posa especial èmfasi en el tractament dels clients políticament exposats, les relacions amb jurisdiccions estrangeres, la gestió de comptes numerats i els actius virtuals. Aquestes àrees són considerades especialment sensibles des del punt de vista del risc operatiu i reputacional.
El regulador ha emÈs un nou comunicat tècnic dirigit als bancs
El comunicat estableix que la mostra escollida per a la revisió ha d’incloure operacions amb diferents perfils de risc i cobrir una part representativa de les relacions comercials de l’entitat. Es demana a l’auditor que justifiqui l’abast de la seva revisió i que identifiqui amb precisió les deficiències detectades, així com les propostes de millora. El format de l’informe també està regulat: ha de seguir una estructura concreta i presentar tota la informació en suport electrònic, consultable i en llengua catalana.
Un dels punts destacats del comunicat és la voluntat de la Uifand de fer un seguiment rigorós de les recomanacions emeses en exercicis anteriors. Les entitats hauran d’indicar si les han aplicat totalment, parcialment o si continuen pendents d’implementació. Aquest exercici de transparència permetrà al regulador avaluar no només el grau de compliment formal, sinó també l’evolució real de cada entitat en termes de cultura de control intern. A més, si s’han produït inspeccions in situ, també caldrà informar sobre el grau d’adopció de les observacions fetes pels supervisors.
La Uifand recorda que una auditoria mal elaborada, incompleta o que no segueixi l’esquema establert pot ser considerada un incompliment greu de la normativa. Això inclou situacions en què no es detectin riscos evidents, es minimitzin les deficiències o no s’incloguin dades rellevants. La responsabilitat última de garantir la qualitat de l’auditoria recau tant en l’entitat auditada com en l’auditor designat, que ha de demostrar independència, experiència i coneixement específic del marc normatiu andorrà.
Amb aquest moviment, la Uifand incrementa la seva capacitat de vigilància i trasllada un missatge clar al sistema bancari: la supervisió serà més precisa, més exigent i menys tolerant amb les febleses estructurals. L’objectiu és consolidar una plaça financera que respongui als estàndards europeus i internacionals, capaç de prevenir riscos i actuar amb diligència davant d’usos indeguts del sistema.
Claus
- LA UIFAND VOL AUDITORIES MÉS RIGOROSES. La Uifand exigeix auditories més rigoroses als bancs, amb controls detallats sobre clients, productes, personal i relacions internacionals d’alt risc.
- IDENTIFICAR DEFICIÈNCIES CONCRETES. Els informes hauran d’identificar deficiències concretes i demostrar l’eficàcia dels sistemes interns per prevenir blanqueig i finançament del terrorisme.
- CALDRÀ SEGUIR L'ESTRUCTURA IMPOSADA. El supervisor podrà considerar incompliment greu qualsevol auditoria que no segueixi l’estructura imposada o que presenti mancances significatives.
- JUSTIFICAR QUE S'HAN APLICAT LES RECOMANACIONS.
- Les exigències internacionals i el nou paquet normatiu europeu obliguen Andorra a reforçar la transparència. La sisena ronda del Moneyval serà el 2026.