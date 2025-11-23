REPORTATGE

Moda de casa

Desfilada de moda en el marc del Shop in Andorra Festival

Desfilada de moda en el marc del Shop in Andorra FestivalSFG

Àlex Ripoll
Publicat per
Àlex Ripoll
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El repic solemne de les campanes va donar ahir el tret de sortida a la primera gran desfilada del Shop In Andorra, un esdeveniment que va omplir d’energia, estil i moviment l’avinguda Carlemany. Una cinquantena de models van desfilar exhibint les propostes d’hivern de diverses marques andorranes, en una passarel·la que va convertir el centre d’Escaldes-Engordany en un aparador de tendències.

Una de les models que va desfilar ahir.

Una de les models que va desfilar ahir.SFG

El ministre Jordi Torres va celebrar l’èxit de la iniciativa destacant-ne el valor comercial: “Tota la roba que es veu avui aquí la gent la podrà trobar després a les tendes del país”, va afirmar, reforçant la idea que la desfilada és molt més que un espectacle: és un impuls directe al comerç local.

Una cinquantena de models van desfilar per la passarel·la

El fred no va restar caliu a la cita: el públic va respondre, i el tram entre la plaça de l’Església i la plaça Coprínceps es va omplir de curiosos, aficionats de la moda i famílies que no es van voler perdre una passarel·la a l’aire lliure de més de 400 metres.

La sessió va comptar amb conjunts cedits per botigues especialitzades del país com Gallery, LBD, Luo, Pollyanna, Pyrénées, Via Moda i Viladomat. L’aposta per dinamitzar el comerç de proximitat es va notar també en la tria del talent artístic: la mezzosoprano Maria Soler va interpretar en directe la banda sonora, cosa que va aportar un to elegant a l’esdeveniment.

La direcció artística va anar a càrrec d’Esther Garcia Capdevila, una creadora andorrana amb més de 3.000 desfilades d’experiència que va plantejar una posada en escena pensada per donar protagonisme a les peces i al carrer que les acollia.

tracking