REPORTATGE
Moda de casa
El repic solemne de les campanes va donar ahir el tret de sortida a la primera gran desfilada del Shop In Andorra, un esdeveniment que va omplir d’energia, estil i moviment l’avinguda Carlemany. Una cinquantena de models van desfilar exhibint les propostes d’hivern de diverses marques andorranes, en una passarel·la que va convertir el centre d’Escaldes-Engordany en un aparador de tendències.
El ministre Jordi Torres va celebrar l’èxit de la iniciativa destacant-ne el valor comercial: “Tota la roba que es veu avui aquí la gent la podrà trobar després a les tendes del país”, va afirmar, reforçant la idea que la desfilada és molt més que un espectacle: és un impuls directe al comerç local.
El fred no va restar caliu a la cita: el públic va respondre, i el tram entre la plaça de l’Església i la plaça Coprínceps es va omplir de curiosos, aficionats de la moda i famílies que no es van voler perdre una passarel·la a l’aire lliure de més de 400 metres.
La sessió va comptar amb conjunts cedits per botigues especialitzades del país com Gallery, LBD, Luo, Pollyanna, Pyrénées, Via Moda i Viladomat. L’aposta per dinamitzar el comerç de proximitat es va notar també en la tria del talent artístic: la mezzosoprano Maria Soler va interpretar en directe la banda sonora, cosa que va aportar un to elegant a l’esdeveniment.
La direcció artística va anar a càrrec d’Esther Garcia Capdevila, una creadora andorrana amb més de 3.000 desfilades d’experiència que va plantejar una posada en escena pensada per donar protagonisme a les peces i al carrer que les acollia.