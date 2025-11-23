Justícia
Un jubilat resident haurà de pagar 104.000 euros a Hisenda per tenir negocis a Espanya
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ratifica que el seu “centre d’interessos vitals” continuava al país veí
Un jubilat que va intentar tributar com a resident a Andorra haurà d’abonar 104.138,09 euros a Hisenda després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirmés que continuava mantenint el seu nucli d’interessos econòmics i personals a Espanya, segons ha informat el diari HuffPost.
El cas es remunta al 2018, quan l’oficina d’Hisenda de Lleida va reclamar la declaració de la renda del contribuient, que no havia tributat tot i tenir ingressos subjectes a IRPF. L’home va al·legar que s’havia traslladat al Principat a finals de 2017, on primer va llogar i després va comprar un habitatge.
El Tribunal Econòmic-Administratiu Regional (TEAR) de Catalunya va rebutjar les seves al·legacions i va imposar un deute de 60.864,23 euros més una sanció de 43.273,86 euros. El TSJC ha ratificat que, tot i disposar d’habitatge a Andorra, els vincles econòmics, patrimonials i familiars del jubilat seguien centrats a Espanya, i per tant la seva residència fiscal ha de prevaldre allà.
La sentència subratlla que no es discuteix la residència formal a Andorra, sinó la seva prevalença fiscal, ja que el contribuent no va aportar proves de tributació real al Principat.