Successos
Un incendi calcina una sala tècnica de fabricació de neu artificial a Soldeu
El foc es va originar en una moto de neu d’un operari aparcada dins l’espai
Una sala tècnica destinada a la fabricació de neu artificial va quedar completament destruïda la nit passada a Soldeu, a la sala tres de la zona de la Llosada, després que s’hi declarés un incendi que no va causar ferits. El foc es va iniciar a les 23:30 a causa d’una moto de neu que un dels operaris dels canons havia estacionat a l’interior de l’estructura, feta de fusta. L’aparell es va incendiar i el mateix treballador va alertar els bombers, que van activar un helicòpter per accedir al punt, situat en una zona de difícil arribada per terra.
Els efectius del cos van comprovar que la teulada i bona part de l’estructura ja s'havien enfonsat a causa de les flames. Les tasques d’extinció es van allargar aproximadament dues hores i van finalitzar cap a dos quarts de tres de la matinada.
Els serveis d’emergència han retornat aquest matí al lloc per revisar l’estat de la instal·lació, que ha quedat totalment calcinada. Tot i la magnitud dels danys materials, no s’han hagut de lamentar afectacions personals.