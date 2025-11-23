Meteorologia
Fort descens tèrmic al Principat amb temperatures sota zero en cinc dies consecutius
El cel continuarà cobert demà, tot i algunes clarianes puntuals al sud
L’estació meteorològica del Roc de Sant Pere ha registrat aquesta setmana un notable descens de les temperatures. El Servei Meteorològic registra en el gràfic d’evolució com es passa d’una anomalia positiva de +1,8 °C el dimarts 18 de novembre a cinc dies consecutius de valors sota zero, amb el punt més fred el divendres 21 de novembre, quan el termòmetre va caure fins als –8,4 °C.
De cara a aquest diumenge, el dia ha estat ennuvolat per l’arribada d’un front càlid per l’oest del Pirineu. Les precipitacions han estat febles i concentrades al matí sobretot al nord, amb una cota de neu que anirà pujant fins als 2.100 metres, tot i que durant les primeres hores han aparegut fenòmens de pluja gelant. A les zones més meridionals el vent, de component nord-oest, ha bufat amb moderació. Les temperatures mínimes han estat de 0 °C a Andorra la Vella, –2 °C a 1.500 metres i –5 °C al Pas de la Casa, i les màximes han arribat fins als 11 °C a la capital, 9 °C a 1.500 metres i 0 °C a les cotes més altes. La isoterma de 0 °C s'ha situat al voltant dels 2.400 metres al migdia i lleugerament més baixa, als 2.300 metres, a la nit.
Demà el cel continuarà cobert, tot i algunes clarianes puntuals al sud. L’ambient serà més suau i a la tarda s’esperen noves precipitacions associades al pas del primer front d’una pertorbació que baixarà de latitud a partir de dimarts. El vent de nord-oest podrà deixar ràfegues de fins a 30 km/h als fons de vall durant el matí. Les temperatures mínimes seran de 3 °C a Andorra la Vella, –1 °C a 1.500 metres i –4 °C al Pas de la Casa, mentre que les màximes es quedaran en 9 °C a la capital, 7 °C a 1.500 metres i –1 °C als punts més elevats. La isoterma de 0 °C se situarà als 2.400 metres al migdia i baixarà fins als 1.500 metres a la nit, anunciant un nou descens tèrmic per a l’inici de la setmana.