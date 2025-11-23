COMERÇ
Final del Shop In (al centre) d’Andorra
Les associacions de comerciants lamenten que l’impacte fora de l’eix comercial ha estat nul
La 12a edició del Shop In Andorra tanca avui les portes després de disset dies d’activitat, durant els quals s’han celebrat més de 100 esdeveniments repartits entre Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i el Pas de la Casa. Tot i l’ampli programa i el volum d’activitats, l’atenció del públic no s’ha distribuït de manera equitativa entre totes les zones, un fet que han lamentat tant l’Associació de Comerciants de Riberaygua com l’Associació de Comerciants del Centre Històric.
Sergi Carvalho, president de l’Associació de Comerciants de Riberaygua, va explicar al Diari que, malgrat l’ambient generat aquestes setmanes, el seu sector no n’ha notat els efectes. “A nosaltres no ens ha afectat; sí que hem vist que hi ha molta gent, però la immensa majoria va al centre”, va lamentar. Carvalho va remarcar que, tot i que s’ha organitzat alguna activitat a la zona, si no s’aconsegueix fer visible l’existència dels comerços fora del centre, serà difícil atreure consumidors.
“Sí que hem vist que hi ha molta gent, però la immensa majoria va al centre”
En aquest sentit, els comerciants tornen a posar sobre la taula una demanda que fa temps que repeteixen: una millor senyalització que indiqui als visitants que també hi ha botigues més enllà dels eixos comercials principals. Segons Carvalho, aquest reclam és compartit per molts turistes. “La gent de fora que arriba ens diu que sempre van al centre, però que volen diversitat”.
L’Associació de Comerciants del Centre Històric ha expressat una valoració similar. La presidenta, Cristina Cerqueda, va assegurar que “tots els nostres associats coincideixen que no s’ha notat el Shop In Andorra”. Davant d’aquesta situació, Cerqueda va reclamar mesures reals i efectives. “Ens hem de reunir i trobar una manera de fer-ho que sigui pràctica i útil; no fer coses i malgastar, sinó crear alguna cosa que funcioni per a tothom i no sigui una acció inútil i sense repercussió”.
“Hem fet proves fora de l’eix central, però veiem que no hi ha gaire activitat a les zones”
El ministre de Turisme, Jordi Torres, va explicar abans de la desfilada que “nosaltres intentem fer arribar el màxim de turistes al màxim nombre de llocs, molts cops hem fet proves fora de l’eix central, però veiem que no hi ha gaire activitat a les zones i creiem que si es concentra més resulta una millor experiència pel turista”.
Els comerciants demanen mesures per redirigir el flux de turistes
La 12a edició del Shop In Andorra ha comptat amb una inversió total de 765.000 euros, una xifra lleugerament inferior als 60.000 euros menys que es van destinar a l’edició del 2023. D’aquests, 425.000 euros s’han dedicat a activitats turístiques i comercials, i 300.000 s’han invertit en campanyes de comunicació internacional per intentar atraure més públic, tant dels territoris catalanoparlants com a França.