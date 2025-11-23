Successos
Ferit un jove de 21 anys en un accident a Andorra la Vella
La col·lisió va tenir lloc ahir al vespre a la cruïlla entre els carrers Bonaventura Riberaygua i Joan Maragall.
Un jove de 21 anys va resultar ferit ahir a la nit arran d’un accident entre dos turismes amb matrícula del Principat. Els fets van tenir lloc a les 20.26 h a la intersecció entre el carrer Bonaventura Riberaygua i el carrer Joan Maragall, a Andorra la Vella. Les autoritats van intervenir a la zona per gestionar l’incident i restablir la circulació.