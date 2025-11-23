REPORTATGE
Els restaurants fan el ple
Les empreses, que fan les reserves al novembre, omplen els restaurants amb els sopars de Nadal entre els dies 13 i 20 de desembre.
S’apropen les dates de Nadal, una època per estar amb la família, amb els amics, frenar un moment i gaudir. És ben sabut per tots que són els dies de comprar els calendaris d’advent, els regals de Nadal, i per últim, però no menys important, és el moment dels sopars d’empresa. Així és, les setmanes prèvies a les vacances de Nadal són per anar a sopar amb els companys de feina i beure per reforçar vincles amb aquelles persones amb qui durant la resta de l’any es manté una relació molt més formal.
Molts restaurants noten cada any com pugen el nombre de reserves, especialment les dues setmanes prèvies al 25 de desembre. D’aquesta manera ho explica la Cristina, del restaurant UNNIC: “Tenim quasi tots els dies de desembre plens amb moltíssims sopars organitzats per empreses”. També ho confirmen al Celler d’en Toni: “Cap al desembre se’ns omple tot el restaurant”. “Tenim els caps de setmana des del 13 fins al 20 de desembre plens de grups i d’empreses”, afirma en Marc, director del restaurant MiraKbé! Tots els negocis de l’àmbit gastronòmic veuen com cada any cap al novembre el nombre de trucades d’empreses demanant reserves augmenten, igual que la seva feina unes setmanes més tard. “A partir del novembre, les empreses comencen a reservar per al desembre”, explica l’Alejandro, el xef de La Terreta. “Les empreses truquen amb molta antelació per reservar entre el 18 i 30 de desembre”, afirma l’Amaro, gerent del restaurant L’Eulari de Pal.
Molts ja tenen les taules plenes les setmanes prèvies a les festes
Pel que fa als menús, la gran majoria aposta per oferir-ne de tancats als grups, i en funció del nombre de persones ajusten el preu. “Oferim menús tancats per a les empreses que oscil·len entre els 40 euros i els 60, diu en Javi, director del Refugi Alpí. “El preu del nostre menú s’adapta al nombre de persones, tot i que per al menú més car demanem un mínim de 20 comensals”, indiquen des de l’UNNIC. “Els menús són adaptats en funció dels grups i poden variar cap amunt o cap avall depenent del nombre de persones”, afirma en Marc. “El nostre menú és obert, però als grups, en funció de la quantitat, els recomanem que optin per un de tancat”, assenyalen des del Celler d’en Toni.
La visió general del sector gastronòmic és que hi ha una pujada de reserves, acompanyada per una igual pujada de càrrega de feina, cosa que molts consideren un fet puntual que atribueixen a les èpoques festives. De totes maneres, molts restaurants mantenen l’esperança en aquest repunt momentani de feina i clients per recuperar-se d’un agost que van definir de “fluix per al negoci”.