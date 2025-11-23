CULTURA POPULAR
La colla de castellers tanca la temporada 2025 amb un balanç “excel·lent”
El grup va presentar ahir l’última actuació del curs, tot i coincidir amb l’onada de fred
Els Castellers d’Andorra van posar punt final a la temporada 2025 ahir amb la diada de cloenda habitual. El president de la colla, Juli Peña, va qualificar el balanç de l’any com a “excel·lent” i va destacar la recuperació de construccions tradicionals i l’augment de l’assistència als assajos en els períodes clau. “Feia molt temps que no teníem aquesta capacitat. A fora costa una mica més, però els últims assajos han estat dels més nombrosos dels últims anys”, va afirmar Peña. L’estiu representa habitualment un punt d’inflexió en la participació, a causa de les vacances escolars i l’absència de moltes famílies, però la colla valora positivament el conjunt del curs.
El president va explicar que enguany s’han tornat a treballar estructures que “feia temps que no fèiem” gràcies a la “forta participació”. El creixement és atribuït a la tasca de difusió feta als mitjans i a les escoles, així com a la consolidació del local propi com a espai de cohesió. “Hi ha un ambient molt sa, amb membres de 5 a 70 anys i d’orígens molt diversos, com portuguesos, americans, colombians o britànics”, va afegir. El fet d’unir-se al grup de castellers és, per al president de la colla, “una excusa per socialitzar”.
La diada de cloenda es va celebrar en plena onada de fred, però no va frenar l’activitat castellera. La colla va mostrar el fruit dels darrers assajos malgrat les baixes temperatures i va fer “una de les millors jornades de la colla”, segons els caps. Els castellers van descarregar un set de sis, un cinc de sis i un dos de sis, a més d’intentar un pilar de cinc. Peña va reconèixer la duresa del clima però va defensar que “forma part del nostre caràcter pirinenc. L’important és l’esperit; no importa el clima, fem castells perquè la gent gaudeixi”.