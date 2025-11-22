AFERS EXTERIORS
La UE inclou el diner digital en l’intercanvi fiscal amb Andorra
Actualització de l’acord per reforçar la transparència internacional
LA UE va donar dijous passat llum verda a l’actualització de l’acord d’intercanvi automàtic d’informació fiscal amb Andorra, per tal d’ampliar aquest marc a les monedes digitals i al diner electrònic. La nova normativa entrarà en vigor a partir de l’1 de gener del 2026.
L’acord actualitzat respon a les noves regles impulsades per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i té com a objectiu reforçar la transparència fiscal internacional. Segons va informar el Consell de la Unió Europea en un comunicat, la reforma inclou ara els productes financers digitals, com ara les monedes virtuals i els saldos en plataformes de diners electrònics, dins del sistema d’intercanvi automàtic d’informació de comptes financers.
La UE vol garantir una cooperació fiscal més àmplia i moderna
A més, s’estableix un nou marc de col·laboració entre les administracions fiscals per facilitar la recuperació de l’impost sobre el valor afegit (IVA), i combatre el frau i l’evasió fiscal. Els protocols també reforcen els requisits de diligència deguda i els mecanismes de presentació d’informes, fet que permetrà que les autoritats tributàries actuïn amb més celeritat i eficàcia.
Amb aquesta actualització, la Unió Europea vol garantir una cooperació fiscal més àmplia i moderna amb països tercers, incorporant els nous instruments financers que han guanyat pes en els darrers anys.