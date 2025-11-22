RESPOSTES PARLAMENTÀRIES
El servei integral d’atenció a la dona ha atès 203 casos des de l’any 2020
El SIAD, que és gestionat a través dels centres d’atenció primària, està integrat per catorze llevadores i quatre professionals d’infermeria
El servei integral d’atenció a la dona (SIAD) ha atès un total de 203 usuàries entre els anys 2020, el de la seva creació, i 2025. Aquesta xifra s’extreu d’una resposta escrita del Govern a una bateria de preguntes formulades pel conseller general del PS Pere Baró i publicada ahir al Butlletí del Consell General.
El servei, gestionat a través dels centres d’atenció primària del país, té com a objectiu oferir suport a les dones en àmbits com la salut sexual i reproductiva, l’atenció a embarassos no desitjats i la prevenció de conductes de risc. Està integrat per 14 llevadores i quatre professionals d’infermeria de la Consulta Jove, que treballen coordinadament per proporcionar una atenció personalitzada, amb horaris amplis de dilluns a divendres.
Enguanny s’han atès, fins a la data, 38 casos al servei d’atenció a la dona
La tipologia d’atenció ha estat principalment sanitària, tot i que en alguns casos les dones han estat derivades a serveis de treball social o de suport psicològic. Concretament, l’any 2020 es van registrar 15 casos; el 2021, 38; el 2022, 36; el 2023, 35; el 2024, 41, i fins a la data del 2025, 38 casos. En total, han estat derivades a treball social 14 usuàries, mentre que quatre han estat ateses pel servei de psicologia. No consta cap derivació a assessorament jurídic, tot i que el servei preveu aquesta possibilitat com a recurs disponible en situacions específiques.
També s’han derivat usuàries a treball social i a suport psicològic
La valoració inicial, que es fa a la primera visita o contacte telefònic, és clau per determinar les necessitats de cada dona. A partir d’aquesta entrevista, el SIAD defineix un pla d’acompanyament i estableix, si escau, derivacions a serveis com ginecologia, treball social, psicologia o l’àrea de Polítiques d’Igualtat, especialment en casos de violència de gènere o situacions de vulnerabilitat social.
El servei també participa en accions formatives contínues, amb estades al Centre jove d’atenció a les sexualitats de Barcelona, i ha establert mecanismes de coordinació amb altres institucions implicades, com ara la policia, la Batllia, serveis socials i entitats del tercer sector, garantint una resposta integral i adaptada a cada situació i realitat personal.
La ministra de Salut, Helena Mas, destaca que el SIAD prioritza l’atenció personalitzada, el respecte a la confidencialitat i la derivació a recursos especialitzats quan cal, tot assegurant la continuïtat assistencial i una atenció centrada en les necessitats reals de cada dona.