ATENCIÓ SANITÀRIA
Revisió de tarifes per captar metges
La modificació promoguda pel ministeri se centrarà a ajustar el valor dels serveis i reforçar l’atractiu per als professionals
La ministra de Salut, Helena Mas, va anunciar ahir que es faran canvis en les tarifes sanitàries, especialment en les cirurgies i les especialitats, amb vista al primer trimestre de l’any vinent. L’objectiu d’aquestes modificacions és ajustar els valors reals dels serveis i fer un sistema més atractiu, per així poder captar i retenir els professionals del sector.
Aquesta revisió es va fer amb el suport del Col·legi de Metges. “Intentarem que aquestes tarifes tinguin el valor just i adequat, volem fer una revisió en particular d’aquelles que tenen a veure amb actes de cirurgia o especialitats”, va assegurar la ministra durant la presentació del nou conveni per a la creació d’un curs de males notícies entre el ministeri de Salut i la Universitat d’Andorra. Mas també va aprofitar per assegurar que les revisions de les nomenclatures es van fent de manera periòdica i que ja es van fer amb l’augment de l’IPC a principi d’any i amb la posada en funcionament de les noves prestacions a la cartera dels serveis. “Des de Salut sempre intentarem proveir un sistema sanitari robust, resilient i que ens ofereixi una àmplia cartera de serveis”, va afirmar la ministra.
“Intentarem que les tarifes tinguin un valor just i adequat en concret per a les especialitats”
La voluntat de modificar les tarifes i atraure professionals també respon a la greu problemàtica de les llargues llistes d’espera a les quals molts usuaris es veuen sotmesos dia a dia. Actualment, des del mateix Col·legi de Metges confirmen que les llistes d’espera es poden arribar a allargar fins a un any en cas d’algunes especialitats. En dermatologia es van registrar esperes d’entre quatre i cinc mesos, de la mateixa manera que a cardiologia. Pel que fa a altres especialitats, com neurologia, l’espera pot arribar a augmentar entre els cinc i set mesos, però el cas més greu és el de l’especialitat de reumatologia, que arriba a tenir llistes d’espera que com a mínim són de vuit mesos i poden arribar a allargar-se fins a un any sencer.
“Volem fer un sistema sanitari robust, resilient i que ofereixi una àmplia cartera de serveis”
La manca de personal sanitari, problema que vol abordar la revisió de les tarifes, sempre ha estat present. El dèficit de professionals s’acaba traduint en el fet que el temps d’espera sigui cada cop més gran, a més d’afectar també la qualitat assistencial.
Les llistes d’espera a Andorra són la conseqüència de la manca de professionals del sector i una situació preocupant, ja que es pateix una gran saturació que no permet garantir les visites dels pacients d’aquí en un temps raonable. Això provoca que s’acabin complicant els diagnòstics i els tractaments de les patologies, especialment aquelles que necessiten ser tractades amb celeritat. Des del Col·legi de Metges asseguren que es tracta d’un problema estructural i que, en conseqüència, acaba afectant tot el sistema sanitari de manera transversal.
Una altra problemàtica relacionada amb la revisió de les tarifes és la insuficiència de la quantitat que la Caixa Andorrana de Seguretat Social abona als usuaris. Una situació que moltes persones van reivindicar. Molts ciutadans han arribat a considerar que la quantitat d’euros que la CASS abona és insuficient i que no es correspon amb el preu total de la tarifa, un fet que genera malestar. Aquest descontentament ha arribat fins al punt que alguns usuaris van arribar a renunciar a la seva afiliació amb l’entitat.
REESTRUCTURACIÓ DE L'HOSPITAL I PROJECTE DEL NOU CENTRE
Per altra banda, Helena Mas també va fer menció al projecte del nou hospital. “Pel que fa al nou hospital, el projecte evidentment està en una fase inicial i en una fase molt important per tenir un bon disseny de funcionalitat”, va remarcar ahir. Va destacar que es preveu que el desenvolupament del seu disseny funcional i estructural es pugui acabar al llarg de l’any 2026, però que encara no hi havia cap data d’inici o final de les obres. “És un projecte que tirarà endavant, però no hi podem posar data”, va dir.