Trànsit
Retencions de set quilòmetres per entrar a Andorra des d'Espanya
Mobilitat també ha informat de trànsit dens a la carretera general 1 en sentit sortida del país
La circulació presenta retencions aquest migdia a l’N-145, al terme de les Valls de Valira, en sentit nord cap al Principat. La congestió s’estén entre els quilòmetres 7 i 0 i s’ha registrat a les 12.45 h, segons inidca el Servei Català de Trànsit. Mobilitat també ha informat de trànsit dens a la CG1 en sentit sortida del país per la frontera hispanoandorrana, així com a l’N-145 en sentit entrada al Principat.