Meteorologia
Reobert l'accés a França i activada la fase groga a partir del Tarter, Llorts i Pal
El Servei Meteorològic preveu un matí ventós amb visibilitat reduïda i l’arribada de precipitacions a la nit
Mobilitat ha activat la fase groga per neu a diversos punts de la xarxa viària i obliga a l’ús d’equipaments especials a partir de la carretera general 2 al seu pas per el Tarter, de la carretera general 3 a Llorts i de la carretera general 4 en direcció a Pal. Les carreteres franceses d’accés al país —la RN22, la RN20 i la RN320, que inclou el coll de Puymorens—, que han quedat tallades durant la nit, s’han reobert i també requereixen equipaments especials per circular.
El Servei Meteorològic preveu un matí encara ventós i amb visibilitat reduïda en altura, tot i el domini del sol. Al llarg de la tarda, el canvi de massa d’aire i l’afebliment del vent afavoriran l’arribada d’un front càlid, que deixarà precipitacions durant la propera nit, amb la cota de neu pujant fins als 1.800 metres.