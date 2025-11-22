RESPOSTES PARLAMENTÀRIES
Quinze intervencions quirúrgiques de mama el 2025
La unitat de patologia mamària del SAAS ha dut a terme un total de quinze intervencions quirúrgiques de mama entre el gener i el novembre del 2025. La dada es desprèn d’una resposta escrita del Govern a una pregunta parlamentària formulada per la consellera general d’Andorra Endavant Noemí Amador, en relació amb el seguiment del contracte amb l’empresa TM Oncology Advisor, SL.
Les operacions s’han efectuat en el marc del programa de suport a aquesta unitat, que va començar a funcionar a través d’aquest contracte el gener del mateix any. L’activitat quirúrgica ha estat assumida pel doctor Martín Espinosa Bravo, especialista en ginecologia i obstetrícia amb experiència en càncer de mama. Espinosa visita el país de manera quinzenal i combina les intervencions quirúrgiques al matí amb consultes externes a la tarda.
Serveis de la unitat de patologia mamària del SAAS
Segons el detall inclòs a la resposta, s’han fet 13 cirurgies programades i dues intervencions com a cirurgia major ambulatòria (CMA), sense necessitat d’ingrés hospitalari. A més de les operacions, la unitat ha atès enguany 288 consultes externes, entre primeres visites i seguiments.
Mas ha explicat que els especialistes en oncologia radioteràpica han visitat el país de manera regular, amb una combinació de visites quinzenals i mensuals segons el professional, realitzant un total de més de 3.200 actes mèdics des del 2021 fins avui.
El Govern subratlla que les intervencions i els actes mèdics es duen a terme en coordinació amb altres especialitats, i que tots els casos nous són analitzats en comitès de tumors multidisciplinaris. L’objectiu, segons la ministra de Salut, és garantir una atenció integral i de qualitat, alineada amb criteris d’eficiència, seguretat i accessibilitat per a les pacients.