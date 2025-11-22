Meteorologia
Perill d’allaus de nivell 3 al nord del país
Protecció Civil demana prudència si es té previst fer activitats a la muntanya
Protecció Civil ha emès un avís de precaució arran del darrer butlletí de Perill d’Allaus, que situa el nivell 3 al nord del país a partir dels 2.300 metres d’altitud. A la resta del territori, el perill és de nivell 2. L’organisme recomana extremar les precaucions a totes les persones que tinguin previst realitzar activitats a la muntanya, especialment en zones amb acumulacions de neu i pendents pronunciats.