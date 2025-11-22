SUCCESSOS
Obren diligències al noi del ‘cas CBD’ per abandonar el país “quinze minuts tard”
Chamorro va tenir dues hores per recollir totes les seves coses i abandonar el país
El cas del CBD va donar guerra fins al final. L’expulsió d’Adrian Chamorro es va fer efectiva a mitjan abril, després que el Tribunal Constitucional desestimés el recurs de la defensa. Un cop la sentència va esdevenir ferma i se li va ordenar abandonar Andorra, “em van dir que tenia dues hores per sortir del país”, va explicar Chamorro, que després d’haver viscut durant anys al Principat i “haver construït una vida aquí”, va considerar impossible recollir totes les seves pertinences en tan poc temps. Tot i això, ell, la mare i la parella ho van intentar a contrarellotge, omplint bosses de brossa i carregant dos cotxes. Tot i els esforços, tot va ser en va. Chamorro va relatar que “entre que des del Tarter fins a la duana hi ha gairebé una hora i tenint en compte que era hora punta, vaig sortir uns quinze minuts tard, i després em van obrir diligències per haver marxat fora de temps”, va lamentar.
Aquesta nova causa va ser la cirereta del pastís del cas pel qual va passar més d’un any en presó preventiva, després de ser detingut el 31 d’octubre del 2023 amb 500 grams de cànnabis terapèutic. Finalment, el Tribunal Superior li va imposar una pena de tres anys, amb 12 mesos ferms –menys temps del que va acabar complint–, una multa de 500 euros i una expulsió de cinc anys del Principat.
Segons diversos advocats consultats pel Diari, el procediment d’expulsió seguit en el cas de Chamorro és força habitual. Normalment, un cop el Superior dicta sentència, l’expulsió es fa efectiva tret que es presenti i s’aprovi un recurs d’empara, el qual permet a la persona romandre al país fins que el Constitucional es pronunciï. Si s’opta per arribar a aquesta última instància, cal estar preparat, ja que després de la resolució els terminis solen ser molt curts, va explicar una lletrada.
La immediatesa és tal que alguns advocats, fins i tot, s’han trobat amb clients que han estat expulsats abans que ells mateixos en fossin notificats. Tot i que els processos solen ser ràpids, cada cas té les seves particularitats, van remarcar, apuntant que els períodes poden arribar a ser de fins a vuit dies. També hi influeix si la sentència afecta algú que es troba a la presó, cas en què l’afectat recull les seves coses de la cel·la i marxa de manera immediata.
Un altre recurs possible és demanar una pròrroga al ministeri de Justícia, que pot concedir un període de gràcia de fins a 15 dies si la situació ho requereix, segons va explicar un lletrat.