REPORTATGE
Les notícies que ningú vol
Un curs de comunicació a la universitat ajudarà els cossos especials i treballadors socials a donar informació de manera adequada.
Rebre una mala notícia sempre és una experiència plena d’angoixa, independentment si ets la persona que la rep o si ets qui l’ha de donar. Es podria dir que hi ha dolor per totes dues bandes per motius diferents. Un sent el dolor de la que podria ser una pèrdua mentre que l’altre és capaç de sentir la incomoditat i la increïble dificultat en el moment de transmetre un missatge que sap que no serà positiu. En el cas dels equips professionals, com els bombers i policies o els psicòlegs, aquestes situacions, per desgràcia, poden ser molt més freqüents en el dia a dia en comparació amb altres persones. És per això que la Universitat d’Andorra i el ministeri de Salut van signar ahir un convenir per formar els treballadors socials i cossos especials per saber com donar aquesta informació en situacions delicades. L’objectiu del curs és potenciar les competències empàtiques dels professionals en el moment de donar males notícies. Els assistents al curs aprendran els aspectes tant verbals com no verbals de la comunicació per transmetre males notícies de manera adequada. El curs, que durarà unes vuit hores, se celebrarà el 10 de desembre i els interessats podran fer les preinscripcions fins al 26 de novembre.
“La valoració d’aquests cursos fins ara ha estat molt positiva per part dels participants”
Aquesta no és la primera vegada que la Universitat d’Andorra i el ministeri de Salut participen en convenis. De fet, aprofitant la presentació d’aquest curs, Juli Minoves, rector de la Universitat d’Andorra, també va aprofitar per anunciar les pròximes edicions d’altres cursos que ja s’han celebrat abans. Va ser el cas de la 8a i 9a edició del curs de salut mental i addicions per a agents comunitaris i socials, que es preveu que es facin de cara al febrer i l’abril del 2026. També el cas de la 3a i 4a edició del curs de maneig de situacions de crisi i alteracions conductuals per a cossos especials a inici de 2026. Minoves també va remarcar la bona acceptació d’aquests cursos per part dels participants. “La valoració que s’ha fet fins ara d’aquests cursos per part dels participants ha estat molt positiva. 147 persones han seguit i superat el curs de salut mental i addiccions, i 22 el curs de maneig de situacions de crisi”, va dir Minoves. Helena Mas, la ministra de Salut, per la seva banda, va assegurar que “aquest curs neix de la demanda social i el considerem de gran necessitat”.
Aquest conveni, que es va signar ahir, igual que els altres convenis que ja s’havien firmat anteriorment, forma part del marc del pla integral de salut mental d’Andorra (Pisma)