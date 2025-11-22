successos
Ferida una dona de 38 anys en un accident a Andorra la Vella
La col·lisió ha tingut lloc al punt quilomètric 3,700 de la capital i ha implicat tres vehicles
Un accident de circulació ha tingut lloc avui a la carretera general 1, al punt quilomètric 3,700 d’Andorra la Vella, segons ha informat la policia. En el sinistre s’hi han vist implicats tres turismes i, com a conseqüència de la col·lisió, la conductora d’un d’ells —una resident de 38 anys— ha resultat ferida.
L’avís de l’accident s’ha registrat a les 13.03 hores i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat els serveis d’emergència per atendre la persona afectada i restablir la circulació a la via.