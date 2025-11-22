Digitalització
Els sistemes de pagament mòbil guanyen terreny
El nombre d'usuaris dels sistemes Google Pay i Android Pay ha augmentat
Google Pay i Android Pay ja són ben presents en el país. D’ençà que es van posar en marxa aquests dos sistemes de pagament mòbil i de cartera digital no han parat de guanyar usuaris. Així ho han explicat els respectius bancs del país. Les dades facilitades per MoraBanc, mostren que el percentatge de clients que han enrolat una targeta en sistemes de pagament amb telèfon mòbil és del 34%. Per sistema, un 67% ho han fet a través d’Apple Pay, un 6% via Google Pay i un 27% per mitjà de Garmin Pay. Tanmateix, el percentatge de clients amb targetes enrolades que les han fet servir és del 84%, tal com han comunicat des de MoraBanc.
En el cas d’AndBank expliquen que 7.311 clients ja s’han donat d’alta en el servei d’Apple Pay, mentre que 1.402 ho han fet per Google Pay. El total per targetes és d’un 36,63% d'alta per Myandbank i d’un 20,62% d'alta per les d’Andbank, tal com han comunicat fonts de l’entitat financera.
Des de Creand Crèdit Andorrà expliquen que ja disposen de més de 10.000 targetes donades d'alta a Apple Pay. També comenten que més de la meitat dels joves amb targeta financera Carnet Jove Andorra ja utilitzen algun dels dos serveis de pagament digital. El banc remarca que els clients amb alguna targeta donada d'alta en una xPay fan un 72% de les operacions amb aquest servei digital.
"L’ús dels xPays s’ha consolidat com una de les formes de pagament més còmodes i ràpides per als nostres clients. Des de Creand valorem molt positivament aquesta adopció i evolució, perquè demostra que la digitalització dels hàbits financers és una realitat i continuem treballant per oferir solucions que contribueixin a impulsar una banca digital més àgil i centrada en les necessitats dels clients, combinant tecnologia avançada i una gran experiència d’usuari", valora la responsable de Banca Online i Nous Canals de Creand Crèdit Andorrà, Sandra Sancho.
Els dos serveis permeten fer pagaments sense contacte amb un dispositiu mòbil, en lloc de portar targetes físiques en els punts de venda. Aquesta opció pot ser beneficiosa perquè disposa d'avantatges que no disposen les targetes de crèdit. Els pagaments amb els mòbils són més ràpids perquè no cal introduir el PIN. Alhora, l'usuari pot fer pagaments en línia i en aplicacions sense haver d’escriure les dades de la targeta. Alguns experts assenyalen que pagar amb el mòbil és més segur perquè no comparteixen el número real de la targeta amb els comerços i utilitzen tokenització, és a dir, es genera un número virtual únic per a cada transacció.
L’arribada d’aquests sistemes de pagament va ser possible gràcies al treball que va executar en el seu moment la secretaria d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions amb les respectives companyies. Això ha suposat un pas més del Principat cap a la digitalització i la modernització.